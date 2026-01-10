English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಗಾಯವು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 10, 2026, 05:52 PM IST
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ
  • ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಆದರೆ, ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..! 

ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಜನವರಿ 11, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಸರಣಿ ಸಿದ್ದತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಥ್ರೋ-ಡೌನ್ ತಜ್ಞರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಬಳಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ...!

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸುಮಾರು 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು,ಆಗ ಅವರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೆಂಡು ತಗುಲಿದೆ.ಅವರ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಸರಣಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಗಾಯವು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಪಂತ್ ಅವರ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.ಗಾಯವು ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೀನಾದ 'ಖನಿಜ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ'ದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತದ ನೆರವು ಕೇಳಿದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಯ:

ಪಂತ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2025 ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಗಾಲ್ಫ್ ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಮುರಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ,ಈಗ್ಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

 

