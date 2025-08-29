English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ...19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ... ಆದ್ರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಸೇವೆ

famous cricketer : ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕಿನ್‌ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಲೋಕವನ್ನು ಆಳಿದ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:50 PM IST
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಫೇಮಸ್‌ ಕ್ರಿಕೇಟರ್‌ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
camera icon5
School Holiday
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon8
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ...19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ... ಆದ್ರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಸೇವೆ

Michael Clarke: ಅನೇಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಫೇಮಸ್‌ ಕ್ರಿಕೇಟರ್‌ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ—ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಜೀವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇನ್ನು ಈ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದೆಯಿಂದ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಹಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಾ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚರ್ಮದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! 24 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈತ ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ IRS ಆಫೀಸರ್

ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಈ ಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು (UV rays). ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇದು ಮುಖ, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಗುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬೆನ್ನು, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಶ್ವಿನ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ ವಿದಾಯದ ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..! ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು.. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬರಿದಾಗುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..?

ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡುವ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣುಗಳು
ಗುಣವಾಗದ ಹಳೆಯ ಗಾಯ
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಸಹಜ ಕಲೆಗಳು
ಹುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ.
ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಬಳಸಿರಿ.
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚರ್ಮದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ – ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ರಮೇಣ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

 

Michael ClarkeMichael Clarke skin cancerskin cancer Michael Clarke diagnosed with skin cancercharmadaಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್

Trending News