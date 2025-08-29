Michael Clarke: ಅನೇಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ—ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಜೀವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ.
ಇನ್ನು ಈ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದೆಯಿಂದ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಹಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಾ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚರ್ಮದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಈ ಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು (UV rays). ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇದು ಮುಖ, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಗುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬೆನ್ನು, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡುವ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣುಗಳು
ಗುಣವಾಗದ ಹಳೆಯ ಗಾಯ
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಸಹಜ ಕಲೆಗಳು
ಹುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ.
ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಬಳಸಿರಿ.
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚರ್ಮದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ – ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ರಮೇಣ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.