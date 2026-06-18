ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರಾಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಅಯ್ಮೆನ್ (ಅಮೀನ್) ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತೀವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದುರಂತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ 30 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ, ಇಂದು ಇರಾಕ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಪರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯ್ಮೆನ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯವಿರುವಾಗ, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಲ್-ಖೈದಾ ಉಗ್ರರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದರು. ಕಷ್ಟಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರನನ್ನು ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರರು ಅಪಹರಿಸಿದರು. ಆ ಸಹೋದರ ಇಂದಿಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೇ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
🇮🇶🇺🇸 Os EUA prenderam e interrogaram por 7 horas Aymen Hussein, um dos jogadores mais famosos da Seleção do Iraque. O jogador de futebol iraquiano foi liberado a entrar nos EUA para a Copa do Mundo após 7 horas contínuas de interrogatórios. pic.twitter.com/9wWTguusKY
— Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) June 6, 2026
ಇರಾಕ್ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಯೂನಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅಯ್ಮೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಾಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ (ಡೆಬ್ಯೂ) ಪಂದ್ಯವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಇರಾಕ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಜನರ ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅಯ್ಮೆನ್, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧೃತಿಗೆಡದಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ತಾಯಿ, ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ತಾಯಿಯ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಇರಾಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕಂಗೆಡದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಅಯ್ಮೆನ್, ತಮ್ಮ 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಮಟ್ಟದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಇರಾಕ್ ದೇಶವು ಸತತವಾಗಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು ಆಡುವಂತಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅಯ್ಮೆನ್ ಹುಸೇನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದ ಅವರು, ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಪರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.