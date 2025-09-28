BCCI rule regarding IPL: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು?
ಈ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಯುವ ಆಟಗಾರನು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು.
ನಿಯಮ ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿತು?
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು, IPL ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅನುಭವದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಂಡಗಳು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹರಾಜು, ಟ್ರಯಲ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ-ಋತುವಿನ ಬದಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಹಾರ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಅವರನ್ನು ₹1.10 ಕೋಟಿ (11 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 243 ದಿನಗಳು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
