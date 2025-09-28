English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಫೈನಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 28, 2025, 08:15 PM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌
    • ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
    • ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಗದು ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ

ಫೈನಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

41 ವರ್ಷಗಳ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ T20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ 41 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ: 

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಗದು ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜೇತ ತಂಡವು US$300,000 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹2.6 ಕೋಟಿ) ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ US$150,000 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ACC) ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವು $150,000 ಅಥವಾ ₹1.24 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

2023ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ: ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗೆ $3,000 (₹2.49 ಲಕ್ಷ)
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್: $5,000 (₹4.15 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ,  ಮ್ಯಾನ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ (ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್: ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ $50,000 (₹41.54 ಲಕ್ಷ) ‌(ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು)
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಪಿಚ್ ಕ್ಯುರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ $50,000 (₹41.54 ಲಕ್ಷ)
ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ $75,000 (₹62.31 ಲಕ್ಷ)
ಭಾರತ: ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ $150,000 (₹1.24 ಕೋಟಿ)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

