English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 5 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಿರೋ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಏನು ಇಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ!

5 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಿರೋ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಏನು ಇಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ!

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 3, 2026, 04:50 PM IST
  • ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹೇಗಿದೆ? ‌
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ
  • ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್

Trending Photos

ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
camera icon5
Supreme leader
ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon10
Trigrahi Yoga
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon6
Jupiter-Sun Conjunction
ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon6
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
5 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಿರೋ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಏನು ಇಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ!

India captain Suryakumar batting: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ 4 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಆಂಕರ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಆಂಕರ್‌ ಆಕಾಶ್‌ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಳವಳ ಇದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಅವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಾಲ್ಕು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದುರೆಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 731 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೇವಲ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಇದು ಅಹಂಕಾರನಾ?

ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 231 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 84, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 34, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 33, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 32, ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಜೊತೆ 18 ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 18 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರನ್‌ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತರೂ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಆಟಗಾರರು.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

T20 World CupIndia vs England semi finalSemi Final Matchಭಾರತಸೆಮಿಫೈನಲ್‌

Trending News