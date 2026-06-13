ಸಮಷ್ಟಿಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಹಾರದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈಗ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಈಗ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾಜ್ಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ್, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 87 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 118.39 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 103 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 20 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕಾಶಚುಂಬಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿರಿಯ ಸೋದರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ (IPL 2026) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಆಡಿದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ‘ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್’ (Orange Cap) ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Younger brother of Vaibhav sooryavanshi scores a 87 ball 103 with twenty fours and one six.
Sign him already @rajasthanroyals as injury replacement of Tushar deshpande, can't risk him in the mega auction. 😂 pic.twitter.com/Jjb8NqLPab
— Gangadhar (@gangadhar_11) June 12, 2026
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಕರೆ: ತಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6 ರಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವರ ತಾಜ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾವಾಗ ವೈಭವ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಬಂದು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂದು ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಅವನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಂದೆಡೆ ಅಣ್ಣ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸೋದರರ ಜೋಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.