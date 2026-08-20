ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ… ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗಿಂತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿದೇಶಿ ನೆಲದ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಚಿನ್ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಬಿಡಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸಚಿನ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಎಬಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್?
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 165 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯ ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಚಿನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಬಿಡಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ
ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಎಬಿಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ವಿದೇಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ನೀಡುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿ ಭಾರತ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ರನ್, ಶತಕ ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಸದೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಸಚಿನ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15,921 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 8,705 ರನ್ಗಳು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 123 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9,230 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4,774. ಅಂದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಚಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಚಿನ್ ಮೇಲುಗೈ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ—ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ SENA ದೇಶಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೂ ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
SENA ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿನ್ 63 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,387 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 51.30 ಆಗಿದ್ದು, 17 ಶತಕ ಮತ್ತು 23 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ SENA ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ 46 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3,661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 42.08ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 12 ಶತಕ ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಎಬಿಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳೇ?
ಇಲ್ಲ. ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ‘ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂಡದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಬಿಡಿಯ ವಾದ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ಗೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಎಬಿಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟಗಾರರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಎಬಿಡಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕೊಹ್ಲಿ Vs ಸಚಿನ್: ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್?
ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಹೇಳಿಕೆಗಿಂತ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.