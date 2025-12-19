English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCBಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು.. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ABD ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು?

ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 19, 2025, 05:51 PM IST
ಕೃಪೆ; RCB

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್)‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 25 ಆಟಗಾರರ ಕೋಟಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್‌ 360 ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೋರ್ಡಾನ್‌ ಕಾಕ್ಸ್‌ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅಪ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅದರೂ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್‌ ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ. ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟ್ರೋಫಿನ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಟೀಮ್‌

ರಜತ್‌ ಪಾಟೀದಾರ್‌ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್)‌, ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ಟೀಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌, ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್​ವುಡ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಯಶ್ ದಯಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ರಾಸಿಕ್ ದಾರ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, , ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ, ಜೋರ್ಡನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ, ವಿಕ್ಸಿ ಒಸ್ತ್‌ವಲ್, ಕನಿಷ್ಕ್, ಸತ್ವಿಕ್.

