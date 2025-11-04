English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ, ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಫ್ಯಾನ್‌

"ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ, ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ" ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಫ್ಯಾನ್‌

AB de Villiers trolled for not attending worldcup match: ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ  ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 4, 2025, 03:28 PM IST
  • ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮತನಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ
  • “ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಾದಕಾರಿ ವಿಷಯ,” ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

"ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ, ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ" ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಫ್ಯಾನ್‌

AB de Villiers trolled for not attending worldcup match: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೌತ್‌ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಫ್ಯಾನ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಜಿ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ “ನೀವು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಿರಲಿಲ್ಲ? ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ, “ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಐಪಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರಲು ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂಬ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್..!

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮತನಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಾದಕಾರಿ ವಿಷಯ,” ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಜರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಯಾರೂ ಬಾರದದ್ದು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?
 

AB de Villierswomen's world cup 2025South Africa CricketRCBtroll

