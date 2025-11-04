AB de Villiers trolled for not attending worldcup match: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೌತ್ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಜಿ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ “ನೀವು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಿರಲಿಲ್ಲ? ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ, “ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಐಪಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರಲು ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂಬ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮತನಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಾದಕಾರಿ ವಿಷಯ,” ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಜರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಯಾರೂ ಬಾರದದ್ದು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
AB de villiers have time to fly to Ahmedabad to support a league team RCB in finals but can't fly to Mumbai to support his own nation women's team.
Shame is on you @ABdeVilliers17pic.twitter.com/uzB2MrKV0G
— Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) November 3, 2025