ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಗನ್.. 209 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು?

ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್‌-19  ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:17 PM IST
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಗನ್.. 209 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು?
ಕೃಪೆ; BCCI

ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಅಂಡರ್‌-19  ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಗನ್‌ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್‌ ಕುಂದು ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಗ್ಯಾನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ತಂಡ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋಬ್ಬರಿ 315 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. 

ದುಬೈನ ಸೆವೆನ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಟೀಮ್‌ ನಾಯಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್‌-19 ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. 

ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್‌ ತ್ರಿವೇದಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್‌ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಒಳ್ಳೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಂತೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ವೇದಾಂತ್‌ ತ್ರಿವೇದಿ 90 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರೆ, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್‌, ಕೇವಲ 125 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 9 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 209 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್‌-19 ಪಡೆ ಒಟ್ಟು 409 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ.. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?‌

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಓಪನರ್ಸ್‌ ಡಕೌಟ್‌ ಆದರು. ಹಮ್ಜಾ ಪಂಗಿ 35 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಈ ಗಡಿನ ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 315 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡ ಐಸಿಸಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್‌ ಅವರ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ಒಡಿಐ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದು.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

