TATA IPL 2026 GT vs RCB : ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರನ ಬದಲಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂದೋರ್ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಇಂದು ಅದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Rajat Patidar : ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣವನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತರಬೇತುದಾರ ಹಾಗೂ ರಜತ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾತ್ರೋಡ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಏಕೈಕ ಗುಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಶಾಂತತೆ. ಎಂತಹುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲಾನ್ ಎ' ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ 'ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ' ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರೋಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿರುವಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಾಷೆಯ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜವಾಯ್ತು : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ರಜತ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ 18 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ನನಡು ಮಾಡುವ ನಾಯಕ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ : ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೇವಲ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ (ಟೆಸ್ಟ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಸಂಜಯ್ ಜಗದಾಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೈದಾನ ಬಿಡುವುದು ರಜತ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸದೆ ಗಳಿಸಿದ ದ್ವಿಶತಕ!
'ಸ್ಪಿನ್ ಬ್ಯಾಷರ್' : ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 'ಸ್ಪಿನ್ ಬ್ಯಾಷರ್' (ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಚ್ಚುವ ಆಟಗಾರ) ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ (Middle of the bat) ಆಡುವ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಇಂದು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ RCB ರಜತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ..