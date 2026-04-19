ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ!.. ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ

Abhishek sharma :‌ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 19, 2026, 08:32 AM IST
  • ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುನಾಮಿ..
  • ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳತ್ತ

Trending Photos

Abhishek sharma:‌ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 27 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್‌ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯ 27 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್‌ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ RCB ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗನ ಅರ್ಧಶತಕ.. IPL ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನವೇ 50 ಪ್ಲಸ್‌ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ಆಟಗಾರರು?

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್, ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.

ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌..
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಎದುರು ಆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ ಶಾಟ್‌ಗಳು, ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಅವರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಘರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ನಾಯಕತ್ವವು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ T20 ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಎಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ 50ಗಳು (ಬಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ):
15 – ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ vs ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, 2026

16 – ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ vs ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, 2024

16 – ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ vs ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ, 2024

16 – ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ vs ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, 2024

17 - ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ವಿರುದ್ಧ KKR, ದೆಹಲಿ, 2025

ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಂತರು. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಳುಗಿದರು. ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ, ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡವಿದ್ದ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅವರ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.. RCB ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಖಡಕ್‌ ಮಾತು!
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

