ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಭಯ, ಓವರ್‌ಗೆ 6 ಬಾಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. 8, 10 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌..

ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಭಯ ಬಿದ್ರಾ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 11, 2026, 05:08 PM IST
Arshdeep Singh bowls 10 balls in one over: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದರೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಭಾರೀ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿರುವುದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಉಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ್‌ದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ತಂಡದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಬಾಲ್‌ ವೈಡ್‌, ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 2ನೇ ಬಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್‌‌, 3ನೇ ಬಾಲ್‌ ವೈಡ್‌, 3ನೇ ಬಾಲ್‌ ನೋ ರನ್‌, 4 ನೋ ರನ್‌, 5 ನೋ ರನ್‌, ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಒಟ್ಟು ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 

ಇದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ ಅನ್ನು ಜೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ ಅನ್ನು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 3ನೇ ಎಸೆತ ವೈಡ್‌ ಆದರೂ ನಂತರದ ಬಾಲ್‌ ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವೈಡ್‌ ಎಸೆದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಈ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾದರು.   

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

