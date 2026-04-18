IPL 2026: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!

Indian Premier League 2026: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ವೇಗದ 59 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 75 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ದಿಟ್ಟ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 1,193 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದು, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ 1,211 ಎಸೆತಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (1,120 ಎಸೆತಗಳು), ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ IPLನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಆಟಗಾರರು
* ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ – 1,120 ಎಸೆತಗಳು
* ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ – 1,193 ಎಸೆತಗಳು
* ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ – 1,198 ಎಸೆತಗಳು
* ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ – 1,211 ಎಸೆತಗಳು
* ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ – 1,251 ಎಸೆತಗಳು
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ 6 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ತಲಾ 3 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತೋರಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿತು. ಅವರ ವೇಗದ ಆಟವು ಇಂದಿನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಕ್ಕಾ.. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್!