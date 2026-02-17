English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಂತ್ಯ! ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನ..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೀಗ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 17, 2026, 09:14 AM IST
  • ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  • ಆರು ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡಕ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಂತ್ಯ! ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನ..

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ (ಡಕ್ ಔಟ್‌ ಆಗಿ) ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಗಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುಎಸ್‌ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಗಂಭೀರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೂ, ಅವರು ಕೇವಲ 4 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದೀಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌..?

ಅಭಿಷೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. "ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ. ಈ ಹಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (77 ರನ್) ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 61 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಭಾರತ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 18) ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

