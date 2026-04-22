ಕನ್ನಡಿಗನ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾವಣೆ.. ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಿತ್ತು?

Rajiv Gandhi international stadium: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 47 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಜೇಯ ಶತಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 243 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೇವಲ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ 47 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ್ದ 243 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪತುನ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಔಟಾದ ನಂತರ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಕೆಲ ಸಮಯ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರು 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ 27 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಕ್ರೀಸ್ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರು 41 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರನೌಟ್ ಆಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ರನೌಟ್ ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 86 ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟ್ ಅಗಿದ್ರೆ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
