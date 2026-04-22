  • ಸಹೋದರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ

ಸಹೋದರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ

Abhishek sharma century:ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 22, 2026, 11:47 AM IST
  • ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
  • ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಹೋದರಿ ಕೋಮಲ್‌ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ

ಸಹೋದರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ

Abhishek sharma century: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಆಟದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾಯಕನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ನನ್ನ 'ಎಲ್' ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಚರಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮುಂದೆ 'ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಕು ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಆಚರಣೆ ನಿಮಗಾಗಿ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಹೋದರಿ ಕೋಮಲ್ ತಮ್ಮ ಐಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಸೈನ್ಯದಂತೆ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಹೋದರಿ ಕೋಮಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

