ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ! ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಆಟಗಾರ ಔಟ್‌..

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 76 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೋಲು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಇದು ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಭರವಸೆಗೂ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಂಡವು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಅಂದಾಜು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ (ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ) ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಹೇಳಿದರು. "ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಲಗೈ - ಎಡಗೈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ."
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತೃಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಹಿಟ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಡಕ್ ಔಟ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು, ಅವರು ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರ 'ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ' ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.