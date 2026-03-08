English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 18 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಔಟ್‌.. ಕನ್ನಡಿಗ ಮುಂದೆ ಶರಣು!

18 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಔಟ್‌.. ಕನ್ನಡಿಗ ಮುಂದೆ ಶರಣು!

ಬ್ಯ್ಲಾಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:29 PM IST
  • ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಆಡದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್‌
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಔಟ್‌ ಆದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ
  • ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್

Trending Photos

ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸದಾ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಇರುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ..
camera icon7
Flaxseed for Diabetes
ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸದಾ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಇರುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ..
ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು... ಕುಳಿತು ಉಂಡರೂ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ..!
camera icon6
Lord Kubera
ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು... ಕುಳಿತು ಉಂಡರೂ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ..!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon11
surya rahu conjunction effects
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಗುರು.. ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ
camera icon7
Prithvi Shaw
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಗುರು.. ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ
18 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಔಟ್‌.. ಕನ್ನಡಿಗ ಮುಂದೆ ಶರಣು!

abhishek sharma half century: ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್‌ ಇಡಿಯಾದ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುಜರಾತ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ವಿನ್‌ ಆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಆಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪರವಾಗಿ 8ನೇ ಓವರ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮೊದಲ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್‌ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಲ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ICC ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.. ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸದ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Nz T20 ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈಟ್‌.. ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರೆ, ಈ 3 ಮುಖ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಪಕ್ಕಾ..!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

abhishek sharma half centurynew zealand in T20 WC FinalAbhishek SharmaTim SeifertRachin Ravindra

Trending News