abhishek sharma half century: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಡಿಯಾದ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಆಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಔಟ್ ಆದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ 8ನೇ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮೊದಲ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆದರು.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸದ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
