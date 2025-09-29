English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ HAVAL H9 SUV ಬಹುಮಾನ: ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗದ SUV. 4950 ಮಿಮೀ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ SUV ಉತ್ತಮ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ 91 ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರದ SUV 2.0L ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ZF ಪ್ರಸರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 29, 2025, 11:31 AM IST
  • ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ HAVAL H9 SUV ಬಹುಮಾನ
  • HAVAL H9 ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ & ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ
  • ಹವಾಲ್ H9 SUV ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ HAVAL H9 SUV ಬಹುಮಾನ: ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

HAVAL H9 SUV: 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಟೂರ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ 32 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 19 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹವಾಲ್ H9 SUV ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ SUV ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ SUVಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಲ್ H9ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ... 
ಹವಾಲ್ H9ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಎಂಜಿನ್: ಇದು ದೊಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ SUV ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ 91 ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರದ SUV 2.0L ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ZF ಪ್ರಸರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: HAVAL H9 ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ SUV ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ : ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ವಿಜಯ್‌ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ

SUV ಆಯಾಮಗಳು: SUV 4950 mm ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1976 mm ಅಗಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹವಾಲ್ H9 SUV ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರು-ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ SUV ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋ, ಇಕೋ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಮರಳು, ಹಿಮ, ಮಣ್ಣು, 4L ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

SUVಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಹವಾಲ್ H9 ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಡ್‌ಸ್ಟೆಪ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 265/55 R19 ಟೈರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ: ಈ SUV 14.6-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ 10 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೊಂದಿದೆ. HAVAL H9 ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚರ್ಮದ ಮೆಮೊರಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಸೀಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೀಟನ್ನ ತಂಪಾಗಿ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು?

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ HAVALನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಲ್ H9 SUVಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 1,42,199.8 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳು. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 33,60,658 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾವ ಕಾರು ಕಂಪನಿ?: ಹವಾಲ್ ಎಂಬುದು ಚೀನೀ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಮೋಟಾರ್ (GWM) ಒಡೆತನದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು SUVಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಹವಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 2013ರಲ್ಲಿ GWMನ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

