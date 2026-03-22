IPL: 300 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸೋಕೆ RCB ತಂಡನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌.. SRH ಶಪಥ..!

Abhishek Sharma, Head pick RCB team: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಎಂದರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೊನೆಯಾಡುವ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ IPL 2026 ಸೀಸನ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು 300 ರನ್ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ SRH Fan Meet & Greet ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್, ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಪನರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು 300 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಯಾವ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು, ಇದು ನನಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ಫವರೀಟ್ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 300 ರನ್ ಸಿಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಂದರೆ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡವೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪಂದೇರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿರೋ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 287 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲೂಂಡಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಆರ್ಆರ್ ಜೊತೆ 286, ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 278, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ 277 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಬಾರಿಸಿತ್ತು.
