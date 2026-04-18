6, 6, 6, 6; ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ IPLನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!

Abhishek Sharma hits 15-ball half-century: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 27ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 25 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 60ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 11ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕದ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಔಟಾಗಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 59 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 195 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
15 ಎಸೆತಗಳು- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ vs CSK, 2026
16 ಎಸೆತಗಳು- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ, 2024
16 ಚೆಂಡು- ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ vs ದೆಹಲಿ, 2024
16 ಎಸೆತಗಳು- ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ, 2024
