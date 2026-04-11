Abhishek Sharma Girlfriend Laila Faisal: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಧನ ಧನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 74 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡೂಲ್ಡ್ ನಡುವೆಯೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡೂಲ್ಡ್ ನಡುವೆಯೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈಲಾ ಫೈಸಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈವರೆಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಲೈಲಾ ಫೈಸಲ್ ಅವರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಲಾ ಫೈಸಲ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಯ, ಓವರ್ಗೆ 6 ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ.. 8, 10 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್..
ಲೈಲಾ ಫೈಸಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಳಿತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ರೂಹಿ ಫೈಸಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ LRF ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಲಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಮ್-ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (COO) ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಲೈಲಾ ಫೈಸಲ್ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಲೈಲಾ ಫೈಸಲ್ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಲೈಲಾ ಫೈಸಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಲವು ಅನುಮಾನ, ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..?