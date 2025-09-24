ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
248 ರನ್ಗಳು:
2025 ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು 200 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕ
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 74 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 75 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 200 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 30, 31, 38, 74 ಮತ್ತು 75 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ದಾಖಲೆಯು 2022 ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ 281 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 276 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.