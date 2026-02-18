English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಡಕ್‌!‌

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀರ ಕೆಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದಿಂದ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 18, 2026, 10:39 PM IST
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಡಕ್‌!‌

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ನಾನಾ..ನೀನಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೆನಡಾದ ಯುವ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಕ್ಯಾತೆ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನರ್‌ಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 

ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌, ವಿಶ್ವರ್‌ ನಂಬರ್‌ 1 ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಯುಎಸ್‌ಎ ಅಂತಹ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ 0 ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ಎ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಗೆ ಔಟಾದರು. ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗೆ ಬಡಿದು ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20 Rankings; ಟಾಪ್‌- 10ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಂ 1, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್..?‌

ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮೂರೇ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ  ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ.. 3 ದಿನ ಮೂರು ಶತಕ, ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಯುವರಾಜ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ..
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

