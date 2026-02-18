T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನಾನಾ..ನೀನಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೆನಡಾದ ಯುವ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಕ್ಯಾತೆ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನರ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್, ವಿಶ್ವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುಎಸ್ಎ ಅಂತಹ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ 0 ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಗೆ ಔಟಾದರು. ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿದು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮೂರೇ ಬಾಲ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
