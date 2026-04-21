English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • DCಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ.. ಶತಕದ ಜೊತೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಎಂದರೆ ಹಾಗೇ ಬಾಲ್‌ ಮೈದಾನದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಬ್ಬರ ಇರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 21, 2026, 10:48 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌
  • ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಓಪನರ್

Trending Photos

Pic credit: SRH

Abhishek Sharma century: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ 31ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಗರದ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 37 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಅವರು ಸಮೀರ್‌ ರಿಜ್ವಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. 

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗೆ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಕೇವಲ 47 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ (Chris Gayle) ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 9ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಲೇ ರಸ್ಸೋ‌ (Rilee Rossouw), ಸಹಿಬ್‌ಜಾದ್‌ ಫರ್ಹಾನ್ 9 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು 68 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 135 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. 130 ಪ್ಲಸ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 243 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Abhishek Sharma Centuryabhishek sharma 100Abhishek Sharma CenturyAbhishek Sharma

Trending News