  ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:50 PM IST
  • ನಮೀಬಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ದಾಲ್‌ ರೈಸ್‌ ಗುಡ್‌ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶಿಷ್ಯರೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಗೂ ‌ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಅಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ವತಹ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೇಸರ್‌ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ತನ್ನ ವ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ದಾಲ್‌ ರೈಸ್‌ ಗುಡ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೂಕ 2 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC; ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. 2024ರಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ..

ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಯಾವುದು? 
 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

