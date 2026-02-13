ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶಿಷ್ಯರೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ವತಹ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೇಸರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಗುಡ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೂಕ 2 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
