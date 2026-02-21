ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ಹೊರಗಿಡೋ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್‌ ಉತ್ತರ!

Suryakumar Yadav on Abhishek Sharma: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ಹೊರಗಿಡೋ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಂತಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೊರಗಿಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ತಂಡವು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂಡವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
