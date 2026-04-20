ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರೋ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ, ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅವರು ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಆಡಿಲ್ಲ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 20, 2026, 11:15 PM IST
  ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಿರೋ ಬೌಲರ್‌ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್
  ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಂದು ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್

Shapoor Zadran HLH disease: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಎಂದರೆ ಆಡಲು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಇಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರು ಹಿಮೋಫಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಲಿಂಫೋಹಿಸ್ಟಿಯೋಸಿಸ್ Hemophagocytic lymphohistiosis‌ (HLH) ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (ICU)ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಸೋಂಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Hemophagocytic lymphohistiosis‌ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಇಡೀ ದೇಹವು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಆರ್‌ಐ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸೋಂಕು ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಪೂರ್‌ ಜದ್ರಾನ್‌ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಘಮೈ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. HLH ಇದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಹೆಚ್‌ ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ, ಯಕೃತ್ತು, ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಶಾಪೂರ್ ಸುಮಾರು 20 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಎಡಗೈನ ಬೌಲರ್ ಜದ್ರಾನ್ 2009 ಮತ್ತು 2020ರ ನಡುವೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ 44 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 36 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರು 80 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 43 ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 37 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜದ್ರಾನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

