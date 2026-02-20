English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್..‌ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌, ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ ಇರೋ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 20, 2026, 08:18 PM IST
  • ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರೀ ಬೇಸರ
  • ತಂಡ ಸೋಲುವಾಗ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಚ್‌
  • ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಟ್ರಾಟ್‌

Afghanistan head coach Jonathan Trott cries: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 82 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಜೊನಾಥನ್‌ ಟ್ರಾಟ್‌ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಜೊನಾಥನ್‌ ಟ್ರಾಟ್‌ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೊನಾಥನ್‌ ಟ್ರಾಟ್‌ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಲವಾರು ನಿಜವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆಯೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾವುಕರಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾನು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸ ನೆನಪಿದೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಚನೆ ಸೇರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಫ್ಘಾನ್‌ ತಂಡದ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್‌ ಜದ್ರಾನಿ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ ಹಾಗೂ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ಇವರು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ!

ನನಗೆ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆ ಕೋಚ್‌ ಗ್ರಹಾಂ ಥೋರ್ಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾವುಕನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ಜೊನಾಥನ್‌ ಟ್ರಾಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫುಲ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌..‌ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೋದೇ ಡೌಟ್‌!    

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

