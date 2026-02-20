ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್..‌ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌, ಏನು ಹೇಳಿದರು?

Afghanistan head coach Jonathan Trott cries: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 82 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೊನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಜೊನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೊನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಲವಾರು ನಿಜವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆಯೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾವುಕರಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸ ನೆನಪಿದೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಚನೆ ಸೇರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡದ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಜದ್ರಾನಿ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ ಹಾಗೂ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ಇವರು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆ ಕೋಚ್ ಗ್ರಹಾಂ ಥೋರ್ಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾವುಕನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ಜೊನಾಥನ್ ಟ್ರಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
🚨 EMOTIONAL PRESS CONFERENCE OF JONATHAN TROTT 🚨
"I don't want to get upset. I just remember my first trip when we were in Ireland & I just realized that these boys are so talented and focused. Today is my last day in the office."
A must watch video 🥺pic.twitter.com/ZY3NKiENRG
— Richard Kettleborough (@RichKettle07) February 20, 2026