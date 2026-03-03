English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..

ರೋಹಿತ್‌ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 3, 2026, 08:30 AM IST
  • ರೋಹಿತ್‌ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.
  • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ.
  • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಎರಡು ಏಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಹು-ಸ್ವರೂಪದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಜೂನ್ 6ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಜೂನ್ 14 – ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಜೂನ್ 17 - ಎರಡನೇ ODI - ಎಕಾನಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ

ಜೂನ್ 20 – ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ Semi Finals ಆಡಿದೆ.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್‌ ಟು ನೆಕ್‌ ಫೈಟ್‌!

ಈ ಸರಣಿಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ತವರು ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಐದು ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಈ ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 
ಜುಲೈ 1 – ರಿವರ್‌ಸೈಡ್ ಮೈದಾನ, ಚೆಸ್ಟರ್-ಲೆ-ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಜುಲೈ 4 – ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್

ಜುಲೈ 7 – ಟ್ರೆಂಟ್ ಸೇತುವೆ

ಜುಲೈ 9 - ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್

ಜುಲೈ 11 – ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್

ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಜುಲೈ 14 – ಎಡ್ಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್

ಜುಲೈ 16 – ಸೋಫಿಯಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್

ಜುಲೈ 19 – ಲಾರ್ಡ್ಸ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌.. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ODI, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಲಿರೋ ಈ ತಂಡ!

ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ SemiFinal ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಕಿಲಾಡಿ!

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

