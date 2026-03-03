ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಎರಡು ಏಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಹು-ಸ್ವರೂಪದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಜೂನ್ 6ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಜೂನ್ 14 – ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಧರ್ಮಶಾಲಾ
ಜೂನ್ 17 - ಎರಡನೇ ODI - ಎಕಾನಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
ಜೂನ್ 20 – ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಈ ಸರಣಿಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ತವರು ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಐದು ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಈ ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಜುಲೈ 1 – ರಿವರ್ಸೈಡ್ ಮೈದಾನ, ಚೆಸ್ಟರ್-ಲೆ-ಸ್ಟ್ರೀಟ್
ಜುಲೈ 4 – ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್
ಜುಲೈ 7 – ಟ್ರೆಂಟ್ ಸೇತುವೆ
ಜುಲೈ 9 - ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್
ಜುಲೈ 11 – ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಜುಲೈ 14 – ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್
ಜುಲೈ 16 – ಸೋಫಿಯಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್
ಜುಲೈ 19 – ಲಾರ್ಡ್ಸ್
ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
