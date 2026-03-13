T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾ..? ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಜಯವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:30 PM IST
  • ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 96 ರನ್ ಗಳ ಜಯ
  • ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ, ಪಾಂಡ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ

serious allegations against Hardik Pandya: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 96 ರನ್ ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಈಗ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರು, ಪಾಂಡ್ಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್‌ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಫ್ರಿದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಅಫ್ರಿದಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಯ್‌ ಶಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಮೈತುಂಬಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪುಣೆಯ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಜನರ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1971ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಡೆ ಆಕ್ಟ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Hardik Pandya ControversyShahid Afridi commentsT20 World Cup 2026mahieka sharmaNational Flag Insult Case

