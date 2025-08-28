English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಶ್ವಿನ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ ವಿದಾಯದ ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..! ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು.. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬರಿದಾಗುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..?

ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಶಿಸಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ  ಡೊದ್ದ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಐಪಿಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು ಎನೆನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 28, 2025, 11:45 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬುಧವಾರ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
  • ಇತರ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಅಶ್ವಿನ್ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಶ್ವಿನ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ ವಿದಾಯದ ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..! ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು.. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬರಿದಾಗುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..?

Ashwin IPL retirement: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025) ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನ್ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ. ಇತರ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಶ್ವಿನ್ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ವಯಸ್ಸು, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

MS ಧೋನಿ: 
2025 ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ MS ಧೋನಿ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಳಿಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 43 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಧೋನಿ, 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು CSK ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : IPL 2025: ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್

ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ: 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 38, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರನ್ನು 2026 ರ ಹರಾಜಿನಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌... ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ: 
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ: 
ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಳೆದ  ಅವರು ಪಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ 11 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ವಯಸ್ಸು, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

 

