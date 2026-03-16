  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೊಡೆತ! ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಚಿತ..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೊಡೆತ! ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಚಿತ..

Team India: 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ.. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 16, 2026, 03:46 PM IST
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗೆಲುವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ
  • ಹಿಂದೆ ಅವರು ಗೆದ್ದ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೊಡೆತ! ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಚಿತ..

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗೆಲುವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಗೆದ್ದ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು... ಆದರೆ ಈಗ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ... ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗೆಲುವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.. ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ... ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ... ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಈ ವದಂತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಯುವ ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಬದಿಗಿಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಮಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಘನತೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗೂ ಜೋರಾಗಿವೆ..  

ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ: ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು, ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಭರವಸೆ ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ: ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಬಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಯುವ ಆಟಗಾರರತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ, ರಹಾನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ ಘನತೆಯಿಂದ ಹೊರಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 85 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5,077 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 90 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2,962 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 375 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಹಾನೆ 198 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 5,032 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 33 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 2022 ರಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರ ಭರವಸೆಗಳು ಹುಸಿಯಾದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು... ಅವರು ಆಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

