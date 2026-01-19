ಕೊಹ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣು..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಿ ಈಗ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ವೈಭವ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 19, 2026, 06:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವೇಗದ ಐಪಿಎಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿರುವುದೇ ಈಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ 'ವೈಭವ' ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಹೌದು, ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಿ ಈಗ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ವೈಭವ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.Image

ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ನಂತರ, ಈಗ ಗಿಲ್ ಸರದಿ:

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಅಂಡರ್ -19 ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 28 ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 978 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 72 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1,047 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1149 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಈಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೇವಲ 102 ರನ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
 

