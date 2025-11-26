English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಾರಥ್ಯ..!

2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಾರಥ್ಯ..!

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ 2030 ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 2010 ರ ದೆಹಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಂತರ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 26, 2025, 07:46 PM IST
  • 1930ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು
  • 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು
  • ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2010ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು.

Trending Photos

ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.. ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!
camera icon7
Kannada Bigg Boss
ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.. ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!
IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
camera icon5
IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
camera icon5
Shukra Sanchara
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
camera icon6
500 Rupees Notes
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಾರಥ್ಯ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವು 2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2010ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 74 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏಕಮತದಿಂದ ಭಾರತದ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು..ಆತಿಥ್ಯ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರು ಮತ್ತು 30 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಢೋಲ್ ವಾದಕರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದರು.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್‌ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.1930ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು.ಇತ್ತೀಚಿನ 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮೂರನೇ ಕೆನಡಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐದನೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದವು.

ಆತಿಥ್ಯ ದೊರೆತ ನಂತರ ಭಾರತದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಿದ್ದೇವೆ. 2030ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರುಕಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

About the Author
2030 commonwealth games2030 commonwealth games in ahmedabad2030 commonwealth games in indiaindia to host 2030 commonwealth gamesgujarat to host 2030 commonwealth games

Trending News