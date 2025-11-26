2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಾರಥ್ಯ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವು 2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2010ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 74 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏಕಮತದಿಂದ ಭಾರತದ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು..ಆತಿಥ್ಯ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರು ಮತ್ತು 30 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಢೋಲ್ ವಾದಕರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.1930ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು.ಇತ್ತೀಚಿನ 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮೂರನೇ ಕೆನಡಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐದನೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
📣The 2030 Commonwealth Games will be hosted by Amdavad, India!!
At the Commonwealth Sport General Assembly in Glasgow, Commonwealth Games Northern Ireland was delighted to support the awarding of hosting rights for the 2030 Games to the city of Amdavad, India! pic.twitter.com/SDV3esnp1C
— Commonwealth Games Northern Ireland (@GoTeamNI) November 26, 2025
ಆತಿಥ್ಯ ದೊರೆತ ನಂತರ ಭಾರತದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಿದ್ದೇವೆ. 2030ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರುಕಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.