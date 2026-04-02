  • ಈ IPL ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅಮಾಯಕನಲ್ಲ.. ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೇ..

ಈ IPL ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅಮಾಯಕನಲ್ಲ.. ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೇ..

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವಾಡುವ ರಹಾನೆ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೂರ..ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 2, 2026, 04:15 PM IST
  • ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆಯ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಲವ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯ ಕದ್ದ
  • ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು

ಈ IPL ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅಮಾಯಕನಲ್ಲ.. ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೇ..

Ajinkya Rahane cute love story: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ (KKR) ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಇದೆ. ಸುಂದರ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ?. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ರಾಧಿಕಾ ಧೋಪವ್ಕರ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಲೈಫ್‌ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿತು. 

ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಧೋಪವ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನ ಮುಲುಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಸಹೋದರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಆಗಾಗ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆಯ ಸಹೋದರಿಯ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನೇ ರಹಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ರಹಾನೆ, ರಾಧಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದಲೇ. ಇಲ್ಲಿದಂಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. 

ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸುತ್ತಾಟ, ಕೆಫೆ, ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಥಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ದಿನ ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಲು ರಹಾನೆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಧಿಕಾ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಹಾನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

ರಾಧಿಕಾ, ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಹೌದು. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಹಾನೆ ತನ್ನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

