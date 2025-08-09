ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಏಕಾಏಕಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರೇ..

Team India: ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ವರೆಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದಾದ ಐದು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್, ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.
35 ವರ್ಷದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳಲು ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಹಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾಹಲ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಅವರು. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಚಾಹಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಲಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಾಹಲ್ 72 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 121 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 80 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 96 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅವರಿಗೆ 37 ವರ್ಷ. ಅವರನ್ನು ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪೂಜಾರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಪೂಜಾರ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಪೂಜಾರ 103 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 19 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7195 ರನ್ ಮತ್ತು 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜಾರ ಅವರಂತೆಯೇ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ. 37 ವರ್ಷದ ಇವರು ಭಾರತ ಪರ 85 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5077 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 90 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ರಹಾನೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.
