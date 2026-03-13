ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ..? ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇನ್ನೇನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.ಈಗ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಿಡಿದು, ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.ಈಗ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು, ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.ಹೊಸ ದೇಶೀಯ ಋತುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ನಾಯಕನಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/kcpfUZLA5Y
— Ajinkya Rihana (@OnlyGGmatters) March 12, 2026
ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು?
ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಏಕೈಕ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ರಹಾನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
2024 ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಂತೆಯೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಹಾನೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಕೆಆರ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.