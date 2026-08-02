Ajinkya rahane pension: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ( BCCI ) ಜೀವಮಾನದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಹಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ರಹಾನೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಿಂಚಣಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಉಪನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ನಿಧಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹತ್ತರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು, ನಾನು ಆಟಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿ
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಾನೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಿಂಚಣಿ ವಿವರಗಳು
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ರಹಾನೆ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಡಳಿಯು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ̳ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು, ಕೆಳ ಹಂತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಒಟ್ಟು 85 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ajinkya Rahane Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ