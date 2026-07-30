Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಭಾವುಕ ಮಾತು

ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಭಾವುಕ ಮಾತು

ajinkya rahane: ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಅವರ ಅಜೇಯ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 30, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:15 PM IST
ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಭಾವುಕ ಮಾತು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್:‌ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ PF ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
EPFO New Portal7 min ago
2
Suspicion of foeticide in Bagalkote city19 min ago
3
Rahane KKR captain39 min ago
4
Ramayana Trailer2 hrs ago
5
Ajinkya Rahane Retirement2 hrs ago