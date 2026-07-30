/ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಭಾವುಕ ಮಾತು

ajinkya rahane: ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಅವರ ಅಜೇಯ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಗುರುವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರಂಭವಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ, ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಸಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದರು."ನಾನು ಒಂದು ಸರಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ದೇಶ ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಆಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಹಾನೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಟದೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳು
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಂಸಿಎ), ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ತರಬೇತುದಾರರು, ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಹಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
"ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಜೇಯ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿ, ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲದ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಯಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 278, ಸೈನ್ ಆಫ್," ರಹಾನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 85 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 144 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 12 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 26 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 5,077 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ 38.46 ಮತ್ತು 49.50 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ODIಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 90 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 87 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 24 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2,962 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ 35.26 ಮತ್ತು 78.63 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. T20Iಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವಿಲ್ಲದೆ 375 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ 20.83 ಮತ್ತು 113.29 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ.
ರಹಾನೆ ಅಜೇಯ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳು, ಎರಡು ಡ್ರಾಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪುನರಾಗಮನ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಗಬ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸೇರಿವೆ, ಇದು 2020-21ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೀರ್ಘ ಅಜೇಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು, ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ರಹಾನೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
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