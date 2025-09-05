English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

cricketer life : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದ ಆಟಗಾರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ತಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 5, 2025, 02:23 PM IST
  • ರಹಾನೆ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, ಆ ದಿನ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರು
  • ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಉಡುಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ

unique love story of indian cricketer : ರಹಾನೆ 2014ರ ಮೇ 26ರಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ರಾಧಿಕಾ ಧೂಪವಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ರಾಧಿಕಾ ರಹಾನೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯ ದಿನವು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನದ ದಿನವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ – ವರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು! ಸುಮಾರು 700 ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಮದುವೆಗೆ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಜನರ ನಡುವೆ, ವರನ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ರಹಾನೆ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, ಆ ದಿನ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, “ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರಾಧಿಕಾ ಕಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ರಾಧಿಕಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ವರನ ಸರಳ ವೇಷಭೂಷಣ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ – “ನನಗೆ ಮದುವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಉಡುಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.” ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳುವಂತೆ, “ರಹಾನೆ ಅವರ ಸರಳತೆಯೇ ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಿತು.” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

