English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಜನಮನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ತೆರೆಮರೆಯ ನಾಯಕ!

ಜನಮನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ತೆರೆಮರೆಯ ನಾಯಕ!

ajit agarkar contribution as a chief selector: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 10, 2026, 07:35 PM IST
  • ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು
  • ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಗುರು.. ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ
camera icon7
Prithvi Shaw
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಗುರು.. ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shani Gochar
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Suryakumar yadav
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?
camera icon5
Bhagyalakshmi serial
ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?
ಜನಮನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ತೆರೆಮರೆಯ ನಾಯಕ!

t20 world cup 2026: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲ, ಆಟಗಾರರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಜುಲೈ 4, 2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ವೈಟ್‌ ಬಾಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.

2024 ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಭಾರತವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು.

ಅವರ ಯಾವ ಮೂರು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ?
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಹ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಶಾನ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2023 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

T20 World Cup 2026Team india won t20 world cup 2026ajit agarkar contribution as a chief selectorIndia vs New Zealand T20 World Cup 2026 Finalind vs nz t20 world cup 2026 Final

Trending News