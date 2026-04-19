ನವದೆಹಲಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಬಿಐ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ: 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ
2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಘನ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬದಲು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2024 ಮತ್ತು 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು ಮತ್ತು 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದೊಳಗಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ: ಯುಟಿಪಿ ನಂಬರ್ 3674 ಕೈದಿ..!
ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.