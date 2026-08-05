/ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಅವಮಾನ.. ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರೋ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!‌

Ajit Agarkar and Rohit Sharma: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯೇ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ವದಂತಿಯಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಈವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI)ಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅವಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯೂ ಇದೇ ಜೂನ್ 2026ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ..
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಯೂ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಕುರಿತು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯೂ, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಂದತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಊಹಾಪೋಹ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತಿಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭ. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ದೀ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.