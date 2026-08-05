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ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಅವಮಾನ.. ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರೋ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!‌

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಹಿತ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 05, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:12 PM IST
ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಅವಮಾನ.. ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರೋ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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