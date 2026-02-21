IND vs PAK: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಆಟಗಾರರು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕೈಕುಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾಟಕದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕುಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನೋಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ನೀತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಈಗ, 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಿಂದೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅಥವಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರರ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಜೋಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರತ್ತ ತಿರುಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉದ್ಭುವಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್-8 ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಈ ಮೌನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
