English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಎಲ್ಲವೂ ನಾಟಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

"ಎಲ್ಲವೂ ನಾಟಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ".. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 21, 2026, 09:03 AM IST
  • ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನೊಳಗೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ದೋಸ್ತಿ.
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತು ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಹೇಳಿಕೆ.
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕ್‌ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ನೀತಿ ನಾಟಕ ಎಂದ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್.

Trending Photos

CJ Roy case : ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon5
CJ Roy case
CJ Roy case : ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್‌ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ
camera icon6
Cheek Dimple Meaning
ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್‌ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ರಿಂದ ₹58,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon5
8th Pay Commission Latest News
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ರಿಂದ ₹58,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫುಲ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌..‌ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೋದೇ ಡೌಟ್‌!
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫುಲ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌..‌ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೋದೇ ಡೌಟ್‌!
"ಎಲ್ಲವೂ ನಾಟಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ".. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

IND vs PAK: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಆಟಗಾರರು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕೈಕುಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾಟಕದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕುಕ್ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ! ಪಾಕ್‌ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ.. ಬಯಲಾಯ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅಸಲಿ ಮುಖ

ಈ ನೋಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ನೀತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? 
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಈಗ, 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಿಂದೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅಥವಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಜೋಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರತ್ತ ತಿರುಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಅಲಿಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉದ್ಭುವಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್-8 ಅಥವಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಈ ಮೌನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್..‌ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌, ಏನು ಹೇಳಿದರು?

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

India vs Pakistan T20 WC 2026Alastair Cook On Handshake ControversySuryakumar Yadav No HandshakeIndia Pakistan Rivalry SecretMichael Vaughan Stick to Cricket

Trending News