  • ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 6 ಬಾಲ್‌ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು.. ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಯಂಗಸ್ಟರ್ಸ್‌!

ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 7, 2026, 08:15 PM IST
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾಲ್‌ಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರಾ?
  • ಕನ್ನಡಿಗ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸಾಧನೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 800 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು?

ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಈ ಹರೆಯ ಮೀರಿದರೆ ಅಪಾಯ
camera icon5
Pregnancy age
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಈ ಹರೆಯ ಮೀರಿದರೆ ಅಪಾಯ
ಹೇರ್‌ ಡೈಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.. ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್‌ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ!
camera icon6
White hair home remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.. ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್‌ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ!
IPL 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ..!
camera icon6
Suryakumar yadav
IPL 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ..!
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ರನ್ ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
camera icon6
RCB vs CSK 2026
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ರನ್ ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
Aled Carey and Gareth Morgan: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ..ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 800 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 

2017ರ ಜನವರಿ 21 ರಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಲೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಈಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಾರತ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಕ್ಯಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಕ್ಯಾಚ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಮೂವರು ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗ್ಯಾರೆತ್ ಮಾರ್ಗನ್ 2023ರ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಇದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಡ್ಜಿರಾಬಾ ನೆರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾರ್ಗನ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 179 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 174 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗನ್ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡನ ಮುಂದೇ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನ ಹೊಗಳಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ.. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಥ್ರಿಲ್‌!

ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ನೀಲ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ (2011), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಹೊಸೈನ್ (2013) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ (2019) ಎಲ್ಲರೂ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾಲ್‌ಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗನ್ ಮಾತ್ರ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌.. ಲೀಗ್‌ ಆಡುವಾಗಲೇ ಎದುರಾಯಿತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

