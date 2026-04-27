ದೆಹಲಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೇಸರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
DC captain Axar Patel shocking statement: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು 16.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಪಂದ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಅಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡದ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದವರು ಎಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ 30, ಮಿಲ್ಲರ್ 19 ಮತ್ತು ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ 4 ವಿಕೆಟ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 3, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 76 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 6.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಸಿತು. ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ 20, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅಜೇಯ 34 ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಷಾರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತೇವು. ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೇ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಚ್ನಲ್ಲೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಒಂದು ರನ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಅಗಲು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.