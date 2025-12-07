ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್- 2025ರ ನಲವತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ, ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕವಾದ ಸೆಂಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೆರ್ರಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದರು.
ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಬ್ಲುಬಿಬಿಎಲ್ನ 40ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಟೀಮ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಪೆರ್ರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ 141 ರನ್ಗೆ ಡಂಕ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದರು.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪೆರ್ರಿ, 16 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 111 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆವಿಲ್ಲಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ, ಇಡೀ ಡಬ್ಲುಬಿಬಿಎಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 173 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
