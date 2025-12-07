English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ.. WBBLನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ, ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಜಯಭೇರಿ..!

RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ.. WBBLನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ, ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಜಯಭೇರಿ..!

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ ಸದ್ಯ ಡಬ್ಲುಬಿಬಿಎಲ್‌ನ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯ 40ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 7, 2025, 12:45 PM IST
  • ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ನಿಂದ ಗೆದ್ದ ಪೆರ್ರಿ ಇರುವ ತಂಡ
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಲವತ್ತನೇ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಪಂದ್ಯ
  • ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ

RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ.. WBBLನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ, ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಜಯಭೇರಿ..!
ಕೃಪೆ; RCB

ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌- 2025ರ ನಲವತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ, ಅಡಿಲೇಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಟೀಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕವಾದ ಸೆಂಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೆರ್ರಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದರು. 

ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಬ್ಲುಬಿಬಿಎಲ್‌ನ 40ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಅಡಿಲೇಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಟೀಮ್‌ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಪೆರ್ರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ಎಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ 141 ರನ್‌ಗೆ ಡಂಕ್ಲಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. 

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದರೆ, ಎಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71    ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪೆರ್ರಿ, 16 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 111    ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆವಿಲ್ಲಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್‌.. ABD ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಉಡೀಸ್‌..!

ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಎಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ, ಇಡೀ ಡಬ್ಲುಬಿಬಿಎಲ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 5000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 173 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅಡಿಲೇಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ನಿಂದ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಶೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾನೇ ಕಿಂಗ್‌.. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ELLYSE PERRYWBBL 2025ongoing WBBLWomen Big Bash LeagueSydney Sixers womens

